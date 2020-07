Neues aus dem „WohnCafé Am Schönen Rain“

Liebe Leser!

Wie bereits angekündigt, starten wir wieder den Betrieb in unserem WohnCafé. Dazu wollen wir Sie am Donnerstag, den 09. Juli ab 14:30 Uhr ganz herzlich einladen. Unter Beachtung der Vorschriften möchten wir sie mit Kaffee und Kuchen verwöhnen, ein kleines Schwätzle halten und den Tag gemütlich gemeinsam verbringen. Schauen Sie doch mal an dem Donnerstag bei uns vorbei und lernen sie uns (wieder) kennen. Wir würden uns freuen.

Außerdem möchten wir nochmal an unseren Maultaschentag mit selbstgemachten Kartoffelsalat erinnern. Dieser findet am 26. Juli statt. Beginn ist um 12 Uhr. Ende gegen 17 Uhr. Auch hier sind sie ganz herzlich eingeladen. Schauen sie mal rein.

Wenn möglich, bitten wir sie um Mitteilung, wann sie kommen. Das erleichtert uns die Planung und sie müssen nicht warten.

Viele Grüße

Ihr Team vom WohnCafé

Nadine Reibert & Jürgen Scherbaum

Am Schönen Rain 32

73732 Esslingen

Tel: 0178 872714 3 & 0162 949 7877

wohncafe@rrss.de