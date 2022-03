Neues aus dem WohnCafé „Am Schönen Rain“

Foto: Jürgen Scherbaum

Liebe Leserinnen und Leser!

Kennen sie das schwarze Männlein am Kielmeyerhaus am Esslinger Marktplatz?

Wenn ja, dann dürfen sie gleich zu unserem Programm für die nächste Woche gehen. Ansonsten freuen sie sich über eine tolle Esslinger Sage.

Das reiche Katharinen-Spital hatte einst eine stattliche Kelter, denn es gehörten zahlreiche Weinberge zum Besitztum des Spitals. Viele Bewohner der Stadt boten ihre Hilfe bei der Weinlese an und wirtschafteten wohl auch in die eigene Tasche, es wurde betrogen und gestohlen. Da tat es plötzlich einen gewaltigen Schlag und aus dem dunklen Hintergrund der nur notdürftig erhellten Kelter kam ein kohlrabenschwarzes Männlein geflogen. Kichernd setzte es sich auf den hintersten Kelterbaum, drohte den Leuten und begann zu zetern und zu schimpfen. Er sei der Keltergeist des Spitals und es sei offenbar höchste Zeit, dass er wieder einmal nach dem Rechten sehe. Und während die Lichter in der Kelter erloschen, hörte man die Schreie derer, auf deren Rücken aus der Dunkelheit eine kräftige Tracht Prügel niedersauste.

(Aus: D. Bayer, Esslinger Heimatbuch, S.137-138. Esslingen, 1982.

Einige Passagen [sind frei nacherzählt])

Mehr über Esslinger Sagen und Geschichten finden sie auf der Homepage der Stadt.

SAGEN UND GESCHICHTEN Erzählungen rund um Esslingen

