Neues aus dem WohnCafè „Am Schönen Rain“

Foto: Jürgen Scherbaum

Liebe Leserinnen und Leser!

Freuen sie sich auch, daß endlich wieder ein einigermaßen normales Leben einkehrt? Die Sonne scheint, der Sommer klopft an und

die Inzidenzzahlen sind erfreulich niedrig. Und wir hoffen, das sie das auch in Zukunft bleiben.

In Bamberg (Siehe Bild) konnte man die Lebensfrfeude der Menschen förmlich spüren.

Also was gibt es schöneres, als ein Besuch in einem Biergarten, einer Eisdiele oder einem Café.

Zum Beispiel in unserem WohnCafé. Wir freuen uns, dass wir unser Café wieder öffnen können. Zunächst nur im Außenbereich. Dafür benötigen sie aber keinen Schnelltest.mehr. Maskenpflicht und nicht mehr als zwei Haushalte (Max. 5 Personen) bestehen jedoch weiterhin. Genesene und geimpfte Personen (letzte Impfunfg muss 14 Tage alt sein) sind davon ausgenommen.

Wir würden uns freuen, wenn sie uns besuchen würden.

Unsere Öffnungszeiten sind immer:

Mittwochs & Donnerstag jeweils von 14:30 bis 17:00 Uhr.

Wer erinnert sich noch an unser Maultaschenessen? Nach Beendigung der 1. Welle starteten wir mit Hergottsbscheißerle ond Grumbiera.

Das wollen wir gerne wiederholen. Wann? Das werden wir im nächsten Artikel schreiben.

Bis dann

Jürgen Scherbaum & Wanda Skomrock

WohnCafé „Am Schönen Rain“

Am Schönen Rain 32

73732 Esslingen

Tel.: 0162 9497877 & 01788727143