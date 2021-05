Neues aus dem WohnCafé „Am Schönen Rain“

Foto: Jürgen Scherbaum

Liebe Leser und Leserinnen!

Zunächst möchte ich über ein Projekt, unterstützt von der Bürgerstiftung Esslingen, berichten. „Kochen, Essen, Schwätzen“. Ziel war, im Nahfeld des WohnCafés Menschen mit geringen Einbkommen die Begegnung mit Menschen aus unserem Wohnquartier möglich zu machen und ein günstiges, qualitativ gutes Essen anzubieten. Dazu musste zunächst die Hemmschwelle überwunden werden und überhaubt in das WohnCafé zu kommen. Start war im Oktober, mit sechs Einwohnern unseres Quartiers.. Dann kam Welle 2 und 3.und alles ging auf Stillstand. Während dieser Zeit haben wir überlegt, was zu tun ist. So kamen wir auf die Idee, für unsere in Frage kommende Nachbarschaft, Essen To Go anzubieten. Und wir lagen richtig.. Mit Unterstützung der Hausmeisterin der betreffenden Häuser, Grazia de Pasquale, die viele Menschen kennt, haben wir inzwischen zwischen 12 und 20 BesucherInnen. Alleinerziehende Väter, Mütter, Familien mit geringen oder keinem Einkommen. Leider können wir nicht gemeinsam kochen, aber ein Schwätzle mit Distanz ist möglich und es freut uns, mit den Menschen in Kontakt zu kommen.

So: „Essen, Kochen, Schwätzen “ ist das eine Thema. Aber wir haben haben auch unsere treue Besucherschaft, welche unsere Kafenachmittage besucht haben, nicht vergessen.

Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir sie am 05.Mai zu einem „Kuchen To Go“ einladen dürfen. Von 15:30 bis 16:30 können sie sich gegen eine kleine Spende einen Kuchen bei uns abholen. Und wir würden uns freuen, sie mal wieder zu sehen.

Bis dann