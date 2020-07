Neues aus dem WohnCafé „Am Schönen Rain“

Liebe Leser aus unserem Esslinger „Norden“

Wir haben, trotz der umfangreichen Vorschriften, die unser Zusammenleben im Stadtteil beeinflussen,etwas ausprobiert. Maultaschenessen im WohnCafé.

Das Wetter hat gepasst; leider hatte eine kleine und unerwartete Windböe, kurz für Aufregung gesorgt. Unser Pavillon hat sich vom ursprünglichen Standort entfernt und ist nach zehn Meter wildem Flug wieder, mit leichten Blessuren, den Weg der Schwerkraft gefolgt und auf dem Boden gelandet.

Aber was beeindruckend war, ist, das 120 Maultaschen von unseren Besuchern mit Genuss verspeist wurden. Und das fanden meine Kollegin Nadine Reibert und ich so schön, dass wir beschlossen haben, das machen vwir wieder. Wir konnten tolle Kontakte knüpfen, interessante Gespräche führen und wir hoffen, dass unsere Besucher auch zu anderen Veranstaltungen den Weg zu uns finden. Und zu unseren beiden letzten Gästen: Sorry, dass der Kartoffelsalat aus war.

Und nun Neues:

Mittwoch, 05.08.: 10:00 bis 11:30: Krabbelgruppe auf dem Spielplatz (bei schönen Wetter)

14:30 bis 17:00: Nachmittagskaffee

18:00: Gemütliche Skatrunde ( Einsteiger sind willkommen)

Donnerstag, 06.08.:. 14:30 bis 17:00: Kaffeenachmittag

Auf ihren Besuch im WohnCafé freuen sich

Nadine Reibert & Jürgen Scherbaum

Am Schönen Rain 32

73732 Esslingen

0178 8727143 & 0162 9497877