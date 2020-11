Neues aus dem Tierheim Esslingen

Sie sind auf der Suche nach einem tierischen Familienmitglied? Dann schauen Sie gerne auf unserer Homepage www.tierschutzverein-esslingen.de nach. Falls Sie sich für ein Tier interessieren, rufen Sie bitte im Tierheim an und vereinbaren einen Termin. Zur Zeit kann das Tierheim in auf der Neckarinsel aufgrund der Pandemie nur fest gebuchte Besuchszeiten anbieten. Nachfragen können zur Zeit nur telefonisch unter 0711/311733 (AB) oder per Mail an info@tierheim-esslingen.de beantwortet werden.(Fund,-Pensions,-und Abgabetiere können jederzeit nach telefonischer Rücksprache gebracht werden.) Diese Maßnahmen dienen vor allem zum Schutz der Tierheimbeschäftigten, um Ansteckungen bestmöglich vorzubeugen. Denn auch in der Corona-Zeit sollen unsere Mitarbeiter gesund bleiben und unsere Tiere gut versorgt werden können. Falls Sie uns Sach-oder Futterspenden zukommen lassen möchten, so steht vor dem Tor eine wasserdichte Spendenbox, die täglich von uns geleert wird. Danke für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße von den Beschäftigten und Bewohnern des Tierheimes.