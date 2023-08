Neues aus dem Nachbarschaftstreff Am Schönen Rain

Foto: J. Scherbaum

Liebe Leserinnen und Leser.

Endlich kann ich sie wieder über Neuigkeiten aus dem Nachbarschaftstreff informieren.

In der 28. Woche fand eine Freizeit des Wohnheims Flandernhöhe und Bewohner aus dem Quarier statt. Wir fuhren in das Taubertal nach Heckfeld, bei Lauda Königshofen.

Dort haben wir ein barrierefreies Selbstversorgerhaus mit Wiese, Grillplatz und Sprthalle gemietet.

Es wurde zusammen das Frühstück vorbereitet und nachmittags fanden unsere geplanten Aktivitäten statt.

Am ersten Tag fuhren wir nach Würzbburg zu Festung Marienberg. Dort wurden wir von einer Stadtführerin in Empfang genommen, die uns allerlei Wissenswertes über die Festung erzählen konnte.

Anschließend spazierten wir noch über die alte steinerne Brücke in die Innenstadt um ein Eis zu essen.

Am zweiten Tag fuhren wir nach Wertheim und besichtigten das Glasmuseum. Eine fachkundige Frau begleitete uns durch das Museum und vermiitelte uns interessante Dinge über die Herstellung von Glas.

Anschließen konnte jeder der wollte noch eine Glaskugel bei einem Glasbläser blasen.

Ein kleiner Spaziergang zur Mündung der Tauber in den Main führte uns dann zurück in die Innenstadt, wo wir ebenfalls Rast in einem Eiscafe machten.

Am dritten Tag ließen wir es gemütlicher angehen. Wir fuhren mit dem Schiff vauf dem Main on Miltenberg nach Freudenberg und zurück. Danach bewunderten wir die schöne Altstadt und ließen uns, sie ahnen es schon, wieder in einem Eiscafe nieder.

Am vierten Tag besuchten wir den Wildpark in Bad Mergentheimund konnten verschieden Tiere bewundern. Natürlich durfte ein Eis nicht fehlen.

Zur Zeit findet bei uns ein IT-Workshop zuum Thema Internet für

alle statt. Zwei Termin gab es bereits, welcher sehr gut besucht waren. Eine Medienädagogin erklärte den Teilnehmern den Umgang mit dem Handy, wie man Apps instaliert und wie man mit Whatsup arbeitet.

Und Mittwoch und Donnerstag laden wir sie ganz herzlich ab 14:30 zum Nachmittagskaffe in unseren Nachbarschaftstreff ein.