Neuer Vorstand ÖDP-Kreisverband Esslingen

Foto: Moeck/Rady

Am Freitag, 20. Oktober, fand die Mitgliederversammlung des ÖDP-Kreisverbands Esslingen statt. Um für die anstehenden Kommunalwahlen gerüstet zu sein, wurde der Vorstand neu aufgestellt und komplettiert. Zum 1. Vorsitzenden wurde Mathias Rady aus Ostfildern gewählt. 2. Vorsitzende ist Marion Schmid-Moeck aus Esslingen. Regina Pelzer aus Kirchheim und Lars Krusche aus Wolfschlugen sind Beisitzende und Uwe Moeck aus Esslingen ist Schatzmeister. In seiner Antrittsrede geht Mathias Rady auf die anstehenden Kommunal- und Europawahlen ein. So will er dieses Mal mit der ÖDP stärker in den Wahlkampf eingreifen und den Kreisverband breiter aufstellen. Sein persönliches Ziel ist, das Mandat als Regionalrat zu verteidigen. Hier verweist er auf seine Arbeit und auf einen von ihm initiierten Antrag „Maßnahmen der Region zur Förderung des Fahrradverkehrs”. Durch diesen erhält zum Beispiel die erst kürzlich eröffnete Mobilitätsstation in Esslingen über 10 Jahre lang gesicherte finanzielle Zuschüsse vom Verband Region Stuttgart. Im Kreis möchte man in mindestens zwei Gemeinden mit einer eigenen ÖDP-Liste antreten und auch im Kreisrat mitspielen. Manuela Ripa, die ÖDP-Europaabgeordnete, die vor kurzem in Stuttgart einen Vortrag über das Thema „Naturschutz bedeutet Boden- und Wasserschutz” gehalten hat, werde man ebenfalls im Wahlkampf unterstützen. Mehr Infos zur Ökologisch-Demokratischen Partei – Familie und Umwelt gibt es unter: www.oedp.de