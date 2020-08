Neuer Vorstand gewählt

Der Ökumenische Krankenpflegeverein Esslingen-Nord e.V. hat einen neuen Vorstand. Die Mitgliederversammlung hat am Sonntag, 16. August Matthias Laage, Sofia Micko, Christoph Rohrhirsch und Hannelore Schumacher auf sechs Jahre gewählt. Der evangelische Pfarrer Christoph Schweizer gehört dem Vorstand laut Vereinssatzung von Amts wegen an. Der ökumenische Krankenpflegeverein unterstützt pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen im Esslinger Norden. Mit seiner Ehrenamts-Koordinatorin Barbara Schmid bietet er Beratung und pflegebegleitende Angebote wie Besuchsdienst, Ausflüge, „Urlaub ohne Koffer“, Vorträge und ein Einkaufshilfenetz an. Er tut dies in Kooperation mit der Sozialstation Esslingen und mit den anderen Esslinger Krankenpflegevereinen.