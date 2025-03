Neuer Vorstand des Fördervereins gewählt

Foto: Camilla Bartling

Der Förderverein des Pflegeheims Pliensauvorstadt hat einen neuen Vorstand. Die Neuwahl wurde notwendig, da der vorherige Vorsitzende Klaus Hummel im Herbst 2024 verstarb. Ihm und seinem großen Engagement gedachte und dankte die Mitte Januar einberufene Mitgliederversammlung in einer Gedenkminute. Zur neuen Vorsitzenden wurde die bisherige Schriftführerin Christa Müller gewählt. Das Amt der Schriftführerin übernahm Yvonne Tröger. Beide sind in der Pliensauvorstadt keine Unbekannten. Christa Müller hat für die SPD ein Mandat im Esslinger Gemeinderat und Yvonne Tröger war jahrelang Vorsitzende des Bürgerausschusses Pliensauvorstadt. Beide engagieren sich nun zusammen mit Sibylle Eberle (stellvertretende Vorsitzende) und Axel Tränert (Kassier und langjähriger Vorsitzender des Vereins vor Klaus Hummel) zum Wohle des Pflegeheims Pliensauvorstadt. „Unter anderem werben wir um Spenden, um Investitionen auf Wunsch des Hauses zu ermöglichen, die durch die Pflegesätze nicht finanziert sind. Und wir freuen uns über weitere Menschen, die Zeit und Lust haben, sich im Heim ehrenamtlich zu engagieren,“ sagt die neue Vereinsvorsitzende Christa Müller. Yvonne Tröger ergänzt: „Wir sind offen für neue Ideen und Menschen, die dem Leben im Heim weitere Anstöße geben und das soziale Miteinander unterstützen. Denn unser Pflegeheim will den Menschen mit Pflegebedarf eine Heimat bieten und bezieht dabei die Angehörigen mit ein.“

Wenn auch Sie das Pflegeheim Pliensauvorstadt unterstützen wollen und sich für den Förderverein interessieren, so finden Sie weitere Informationen unter www.pflegeheime-esslingen.de sowie per Mailanfrage an foerderverein_ppv@pflegeheime-esslingen.de.