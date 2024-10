Neuer Vorstand bei den Freien Wählern Esslingen

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Am 18. Oktober trafen sich die Freien Wähler Esslingen in der Burgstube des Dicken Turms zu ihrer ordentlichen Mitgliederversammlung 2024 und zu Neuwahlen im Vorstand. Gewählt wurden: Jörg Schmid (1. Vorsitzender), als Stellvertretende Pia Erbil und Peter Dietl. Als Schriftführer wurde Markus von Ehr gewählt. Christof Rohrhirsch trat nach 16-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit als Schatzmeister der Freien Wähler nicht mehr zur Wahl an. Die Freien Wähler danke ihm für sein langjähriges Engagement und seinen sorgfältigen Blick auf die Finanzen des Vereins. Als Fraktionsvorsitzende ist zudem Annette Silberhorn-Hemminger Mitglied des Vorstandes.

Beim gemeinsamen Ausklang diskutierten die Vereinsmitglieder mit bestem Blick auf die Stadt die aktuellen Herausforderungen der Kommunalpolitik, wobei besonders der Nachtragshaushalt, die Gesundheitsversorgung und Mobilitätsthemen im Fokus standen. Einheitlich bekennt man sich hier zum städtischen Klinikum, denkt darüber hinaus aber auch an sektorenübergreifende Konzepte zur besseren Verzahnung von ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung. Bei Mobilität und öffentlichem Nahverkehr wollen die Freien Wähler ergebnisoffen prüfen, ob es bessere Alternativen als den O-Bus Ausbau gibt. Gegenseitige Rücksichtnahme im öffentlichen Raum hilft mehr als Überregulierung im Nebeneinander der verschiedenen Mobilitätsformen.