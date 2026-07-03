Neuer Lieblingsort am Wasser: Der Neckaruferpark!

Foto: Stephan Köthe

Am 20. Juni 2026 war es endlich so weit: Der lang ersehnte Neckaruferpark in der Neuen Weststadt wurde feierlich eröffnet. Auf dem Gelände einer ehemaligen Industrie- und Bahnbrache ist in zweieinhalb Jahren Bauzeit ein attraktives Naherholungsgebiet direkt am Neckar entstanden – nur wenige Gehminuten vom Esslinger Bahnhof entfernt.

Der rund zwei Hektar große Park erstreckt sich über etwa 1,25 Kilometer und bietet mit Wiesen, schattigen Plätzen, einem generationenübergreifenden Spielplatz und dem neuen Neckarbalkon mit Aussichtsterrasse alles, was Herz und Beine begehren. Radfahrerinnen und Radfahrer freuen sich über die direkte Anbindung an den Neckartalradweg, Spaziergänger über die Wege direkt am Wasser.

Rund 200 neue Bäume, 1.200 Sträucher und artenreiche Blumenwiesen wurden gepflanzt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 10 Mio. Euro, ein Großteil wurde durch Fördermittel von Bund, Land und Region Stuttgart getragen.

So kommen Sie hin: Einfach durch die Unterführung am Esslinger Bahnhof und dann ca. 300 Meter nach rechts. Fahrradständer sind vorhanden. Noch ist nicht alles sattgrün – viele Pflanzen brauchen Zeit zum Anwachsen. Aber schon jetzt lädt der Park zum Entspannen, Spielen und Flanieren ein. Ob auf der Liegewiese, auf den Sitzstufen am Wasser oder mit Blick über den Neckar vom Balkon: Hier entsteht ein neuer, grüner Lieblingsort für alle Esslingerinnen und Esslinger.

Kommen Sie vorbei und entdecken Sie ihn selbst!

Am 4. und 5. Juli 2026 wird Stephan Köthe als Bundesdelegierter für Esslingen auf dem Bundesparteitag in Erfurt sein. Satzungsgemäß wird ein neuer Bundesvorstand gewählt. Auf www.alternative-fuer-esslingen.de wird live vom Bundesparteitag berichtet.