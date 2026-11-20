Foto: Kai Hehr

Zwei Jahre sind nun vergangen, seitdem Martin Wendnagel, der langjährige Fachwart des Obst- und Gartenbauvereins Wäldenbronn nach Norddeutschland umgezogen ist. Der OGV freut sich nun, dass sein Mitglied Jens Frölich als Nachfolger von Martin Wendnagel die Fachwartprüfung erfolgreich bestanden hat und ab sofort dem Verein als neuer Fachwart zur Verfügung steht.

Die Ausbildung zum Obst- und Gartenbaufachwart dauert 10 Monate und umfasst ca. 160 Stunden Theorie und Praxis. Sie wird von der Obstbauberatung des Landkreises Esslingen sowie dem Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) durchgeführt.

Ein Schwerpunkt des Lehrgangs ist die Bewirtschaftung der Streuobstwiesen. Dazu gehört das richtige Schneiden von Obstbäumen, Sträuchern und Zierpflanzen. Hinzu kommen grundlegende Kenntnisse über Pflanzen – von der Vermehrung über das Wachstum bis hin zur Ernte der Früchte, ebenso die anschließende Verarbeitung zu Most oder Obstbrand.

Die Ausbildung bietet einen breiten Überblick über den Obst- und Gartenbau. Exkursionen zu Fachbetrieben sowie die Vermittlung der rechtlichen Grundlagen des Pflanzenschutzes ergänzen den Theorieteil.

www.ogv-waeldenbronn.de