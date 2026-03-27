Neuer Chor gefällig?

Foto: Esslinger Liederkranz

Einfach mal singen – könnte ja gut werden! Das sagen sich jeden Dienstag ca. 40 Sängerinnen und Sänger im Esslinger Liederkranz. Sie wollen in jeder Probe einen neuen Song oder eine neue Passage eines größeren Werks kennenlernen und dabei die Stimme trainieren. Meistens findet man dabei auch jede Menge Freunde in der Musik.



Mach mit und erhebe Deine Stimme mit uns! Nächster Schnupper-Probentermin: Di, 21.4.2026, 18 Uhr, Aula auf dem Gelände der Katharinenschule Esslingen. Kontakt/ Info: S. Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 80 64 019