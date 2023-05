Neue Saison und Tag der offenen Tür 14.05.2023

Foto: Florian Späth

In jedem Jahr startet die Kanuabteilung der SV 1845 eine neue Anfängerschulung. Paddeln auf dem Neckar scheint auf den ersten Blick nicht schwierig, aber das Ziel ist für eigentlich alle Paddler, neue Reviere kennen zu lernen: Ruhigere Flüsse und Seen für die Wanderfahrer, anspruchsvolle und sportliche Wildbäche für die Wildwasserpaddler, und alles, was dazwischen liegt. Und am einfachsten und besten lernt jeder Anfänger das in einem der Kurse, die von den geprüften Übungsleitern in einem vom Verband anerkannten Paddelverein angeboten werden. So konnte der erste diesjährige Kurs letzte Woche erfolgreich abgeschlossen werden. Bei den Übungsabenden war noch trübes bis regnerisches Wetter, bei der Abschlussfahrt aber gab es Sonnenschein pur.

Kenterungen passierten bei den Anfängern auch bei der Befahrung der Wehre keine – es scheint, dass die Einführung und die Übungsabende Wirkung gezeigt haben. Nur die etwas übermütigen Jugendlichen wollten verschiedene Kehrwassertechniken üben, und so wurde es dann eben etwas feuchter…

Damit sind auch die Paddelanfänger mitten in der neuen Saison angekommen. Da passt es gut, dass die Paddler sich und ihren Sport am Tag der offenen Tür am Sonntag, 14.05.2023 zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Gelände ums Bootshaus oberhalb von Mettingen allen interessierten Besuchern vorstellen werden – auch einschliesslich Probepaddeln auf dem Neckar. Dabei soll von 11 bis13 Uhr speziell für Kinder von 9-12 Jahren eine Talentsichtung für den Kanurennsport stattfinden. Mehr Infos auf der Website http://kanu.sv1845es.de/TDOT . Gezeigt werden Kanus, Canadier, SUP-Boards und mehr. Die Paddler freuen sich auf regen Besuch!