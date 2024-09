Neue Pliensaubrücke droht zu schmal zu werden

Foto: P.Schulz VCD Esslingen

Die Pliensaubrücke ist eine stark genutzte Fuß- und Radverbindungen. Nach der Fertigstellung des Neckaruferparks soll der marode Teil der Pliensaubrücke – der Teil über den Neckar – erneuert werden. Ein breiter Fuß- und Radweg soll dann unter der Brücke durchführen und über eine 4 Meter breite Rampe gelangt man von Westen auf die Brücke. Das ist notwendige und gute für Esslingen.

Verwundert sind wir, dass das neue Stück Brücke lediglich 5 Meter schmal werden soll. Zumindest nach den ersten öffentlichen Plänen. Schon heute ist die Kapazität der Brücke oft ausgelastet. Deshalb muss die neue Brücke mindestens 6 Meter breit werden, so breit wie der historische, südliche Brückenteil heute bereits ist. Heute braucht es in den Stoßzeiten die 6 Meter Breite, damit viele zu Fuß und mit dem Rad gut drüber kommen und auch der Aufenthalt entspannt bleibt. Deshalb plädieren wir an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat auch den neuen Brückenteil mindestens 6 Meter breit auszuführen. Klar, eine breitere Brücke kostet erstmal mehr. Aber diese Investition zahlt sich vielfach aus.

Esslingen gewinnt in mehrfacher Hinsicht, wenn mehr Menschen gerne und häufig Wege zu Fuß und mit dem Rad zurücklegen und weniger Autoverkehr entsteht.

Lebensqualität, Gesundheit, gute Luft, und viel Platz beispielsweise für mehr Grün und Begegnung. Auch finanziell profitieren Kommunen von Investitionen in den Umweltverbund. Laut Prof. Carsten Sommer (Uni Kassel) sind Investitionen in gute Fuß- und Radinfrastruktur außerordentlich lohnend, denn „der Autoverkehr kostet die Kommunen das Dreifache des ÖPNV und Radverkehr und Fußverkehr erhält die geringsten Zuschüsse“. 25 Prozent der Autofahrten sind unter zwei km, 50% sind kürzer als fünf km. Vorreiter wie Kopenhagen, Niederlande, Tübingen und Paris zeigen, die Strategie ist erfolgreich. Überall wo der Umweltverbund Vorteile bietet gegenüber dem Autofahren, also unkompliziert, leistbar, sicher und angenehm ist, wird er häufig gewählt.