Neue Parkregelung bringt Bewegung ins Carsharing

Foto: Jan Lutz

Alle Carsharing-Fahrzeuge dürfen im öffentlichen Straßenraum kostenlos parken. Das hat die Stadt Stuttgart zum 1. Januar 2023 eingeführt. Stuttgart erwartet sich dadurch mehr Sharing-Fahrzeuge, weil es den Anbietern die Suche und Einrichtung von Stellplätzen erspart und es macht die Nutzung für Nutzer:innen attraktiver.

Teilen statt besitzen – ein Trend zu mehr Nachhaltigkeit bei Gegenständen, die man selten braucht.

Die meisten Autos stehen vor allem in der Stadt herum. Dass viele davon tagelang nicht gebraucht werden, sieht man im Winter an den überfrorenen Scheiben. Auch der Klebefilm während der Lindenblüte ist bestimmt nicht an einem Tag da drauf gekommen.

Für solche Fälle ist Carsharing die ideale Lösung, oder?

„Ja aber gibt es denn immer ein Fahrzeug, wenn ich eins brauche?“

„Bekomme ich dann auch das Auto mit dem grossen Kofferraum?“

„Gibt’s da auch Cabrios und e-Autos?“

„Wo steht denn so ein Auto?“

Darauf kann man nur sagen: es kommt auf den Anbieter an. Mit dem Rückzug von Share-Now im April 2023 gibt es immer noch mehrere Anbieter im Kreis Esslingen, im Stadtgebiet ist im Moment allerdings nur Stadtmobil aktiv.

Wenn nun jemand sein Auto abschafft oder vielleicht ein Auto nicht ersetzt und auf Carsharing umsteigt, ist denn dann was gewonnen?

Petra Schulz, Vorsitzende des VCD Esslingen sagt dazu: „Carsharing ist wichtig in einer Stadt wie Esslingen, in der Platz rar ist. Ein Parkplatz ist zwölf Quadratmeter groß und ein Carsharing-Fahrzeug ersetzt je nach Standort acht bis 20 Privatautos.“

Das sind je Auto zwischen 96 und 240 Quadratmeter und die stehen anschliessend für schattenspendende Bäume, Sträucher, Rasenflächen zur Verfügung. Das und eine Bank unter einem Baum, das ist doch unsere Lebensversicherung in der Klimakrise!

Na, wenn das kein Argument ist, über eine Stuttgarter Parkregelung auch für Esslingen nachzudenken …

Thomas Albrecht

VCD Kreisverband Esslingen