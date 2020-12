Neue Infos zu unseren Heiligabend-Gottesdiensten

Foto: Christoph Schweizer

Unsere Kirchengemeinde im Esslinger Norden hat eine Vielzahl an Gottesdienstangeboten vorbereitet. Sie können zu Hause, in der Kirche oder im Freien mit uns feiern. Bitte tragen Sie Mund-Nasen-Schutz und achten Sie auf Abstand.

Heiligabend auf dem Sportplatz: Drei Gottesdienste auf dem Kleinspielfeld des TSV Wäldenbronn an der Barbarossastraße. Sie dauern je rund 30 Minuten. Beginn ist um 14:30, 15:30 und 16:30 Uhr. Für die Teilnahme ist ein kostenloses Ticket erforderlich. Sie erhalten es unter www.ev-kirche-es-nord.de unter „Veranstaltungen“.

„Heiligabend an der Straßenecke“ ist eine kurze Heiligabend-Liturgie mit rund 20 Personen. Beginn 16:30 Uhr. Auch für Familien mit Kindern geeignet. Standorte und Anmeldemöglichkeit mit Ticket zum Ausdrucken unter www.ev-kirche-es-nord.de.

Heiligabend-Gottesdienste in der Hohenkreuzkirche: Drei Kurzgottesdienste um 15, 16 und 17 Uhr. Außerdem laden wir zur Christmette um 23 Uhr ein. Mit viel Abstand haben wir Platz für je 85 Personen. Auch zu diesen Gottesdiensten können Sie sich unter www.ev-kirche-es-nord.de anmelden. Für die Nachmittagsgottesdienste ist die Anmeldung verpflichtend.

Von zuhause können Sie unseren Video-Gottesdienst mit Kinderchor, Diakonin, Pfarrerin und Pfarrern der Gemeinde feiern: https://vimeo.com/channels/1552271. Neu im Angebot: „Heiligabendfeier zuhause am Telefon“: Pfarrer Enno Knospe lädt an Heiligabend um 18 Uhr dazu ein. Grundlage ist eine Liturgie, die im Gemeindebrief abgedruckt ist. Teilnehmen ist ganz leicht. Einfach folgende Einwahlnummer wählen: 0231 13973079. Dann die Konferenznummer eingeben: 071124122020 und mit der Rautetaste (#) bestätigen. Es entstehen nur normale Festnetzkosten. Alle Teilnehmenden sind auf diese Weise am Telefon am Heiligabend zuhause um 18 Uhr verbunden.