Neue Abgabestelle für die Nutzpflanzenbibliothek

Foto: Transition Town Esslingen

Die Esslinger Nutzpflanzenbibliothek, ein Projekt der Transition Town Esslingen, hatte am vergangenen Sonntag bei der Pflanzentauschbörse im Bürgerhaus Pliensauvorstadt wieder geöffnet. Am Nachmittag konnten bei der Tauschbörse nicht nur Pflanzen und Saatgut geschenkt und getauscht werden, sondern auch vielfältiges Tomatensaatgut entliehen bzw. zurückgebracht werden. Bei strahlendem Sonnenschein fanden viele Esslinger Gärtner*innen ihren Weg zum Bürgerhaus und unzählige Pflanzenableger bekamen ein neues Zuhause. Bei der Esslinger Nutzpflanzenbibliothek herrschte Hochbetrieb: Es wurde fleißig im Sortenkatalog geschaut und neue spannende Sorten ausgewählt. Diesmal wurde auch jede Menge Saatgut zurückgebracht, was das Team der Nutzpflanzenbibliothek besonders freute. Die Bibliothek lebt von der Beteiligung der Esslinger Bürgerinnen und Bürger. Nur wenn die Tomatensorten regelmäßig angebaut werden, bleibt das Saatgut vital und lebensfähig. Nur dann können sich die Sorten den sich rasant veränderden Klimabedingungen anpassen und auch nur dann bleibt das Wissen um Saatgutvermehrung bei den Gärtner*innen erhalten. Denn dafür macht sich dieses Projekt stark: Die Nutzpflanzenvielfalt ist ebenso bedroht wie die Artenvielfalt in Feld und Flur. Häufig ist im Handel nur noch Hybridsaatgut erhältlich, das gar nicht selbst vermehrt werden kann. Dabei war Saatgut früher ein Allgemeingut und jeder baute eigene Haussorten an und wusste auch, wie man diese vermehrt. Das Wissen geht ebenso verloren und so schwindet ein Schatz, den unsere Vorfahren mühevoll aufgebaut haben. Mach mit, werde Nutzer*in in der Nutzpflanzenbibliothek und baue tolle samenfeste Tomatensorten an! Wer den Tauschbörsentermin verpasst hat, kann nun jederzeit das gewonnene Saatgut in beschrifteten Umschlägen in den Briefkasten des Bürgerhauses einwerfen, denn dort ist nun eine permanente Abgabestelle eingerichtet worden. Mehr Infos unter www.transition-town-es.de