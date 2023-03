Neu in Sulzgries: Ein Auto für alle!

Foto: Bildquelle: Matthias Vetter

An der katholischen Kirche St. Katharina in der Kornhalde 4 steht jetzt ein schicker roter Carsharing-Flitzer. Mit tatkräftiger Unterstützung vom Bürgerausschuss RSKN und der Kirchengemeinde St. Paul/St. Katharina konnte Stadtmobil Stuttgart dafür gewonnen werden, in RSKN dieses Angebot anzubieten. Im Esslinger Norden stehen bereits drei Carsharing-Fahrzeuge in der Wäldenbronner Straße bei der Kirche St. Bernhardt zum Hohenkreuz. Insgesamt sind in Esslingen fast 30 Stadtmobil-Autos in verschiedenen Größen verfügbar, die rund um die Uhr per App, über die Homepage oder telefonisch gebucht werden können.

Wer nur selten oder unregelmäßig ein Auto benötigt oder sich das Zweitauto sparen möchte, ist beim Carsharing richtig. Es gibt verschiedene Tarife und Angebote. Ein Stellplatz in der Nähe ist dabei natürlich von Vorteil. Schauen Sie einfach mal in St. Katharina vorbei! Matthias Vetter (0152-58903516) und Dirk Rupp (Tel. 0711-912 59 221) geben gerne Auskunft, wie es funktioniert. Oder Sie informieren sich im Internet unter www.stadtmobil-stuttgart.de.