NEU: HALLOWEEN-CHOR!

Foto: Esslinger Liederkranz

Mit einer spannenden Mischung aus Evergreens, Jazz-Tunes und Pop-Songs hat sich der Esslinger Liederkranz am Halloween-Wochenende in die Herzen des Publikums im Altenheim im Obertor gesungen. Highlights waren neben “What a wonderful world” auch Songs von Queen sowie Klassiker der Männerchorliteratur und Chansons.

Nicht fehlen durfte natürlich der “Kriminal Tango” und Abbas “Thank You for The Music”. “Schließlich singen wir hier über uns selbst”, so Chorleiterin Steffi Bade-Bräuning. Sie führte durch das Programm, nachdem die Erste Vorsitzende, Solveig Hummel das Publikum begrüßt hatte.



Das Publikum dankte dem Gemischten Chor, dem Kammerchor EL-Singers sowie der SING_UNI mit lang anhaltendem Applaus. Insgesamt war es eine Veranstaltung, die zum Mitmachen inspirierte. Solveig Hummel dankte dem Publikum sowie der Leitung des Altenheims für die Gastfreundschaft und entließ die Zuhörenden in den kühlen Abend.

Wer dienstags gerne in unserem Chor mitsingen möchte, ist herzlich eingeladen! Kontakt: 0711 80 64 019; sbb@sbb-musikde.