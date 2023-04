Neu: Gymnastik im Sitzen

Foto: Eva Brand

Für Menschen, die nicht mehr so gut auf den Boden kommen, wird am Dienstagvormittag von 10 – 11 Uhr in den Räumen der Südkirche Gymnastik im Sitzen angeboten. Eva Brand, Gymnastiklehrerin und Trainerin ‚Bones for Life‘ (Ruthy Alon / Feldenkrais) leitet gut nachvollziehbare Übungen mit fließenden und dynamischen Bewegungen an und geht individuell auf die Teilnehmenden ein. Vitalität wird geweckt, man fühlt sich energie- und kraftvoller. Eine gute Aufrichtung, bessere Koordination und Wohlfbefinden für den ganzen Körper werden durch diesen Kurs gefördert.

Beginn: Dienstag, 18. März. Der Kurs läuft über 5 Termine.

Information und Anmeldung bei der Referentin unter Tel. 24 32 91 (AB) oder per Mail evae.brand@gmail.com.

Kursort: Südkirche Pliensauvorstadt, Spitalsteige 3, Parkplätze direkt vor der Kirche.