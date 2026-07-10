Neu beim ADFC: Radtouren direkt ab dem Roten Platz

Foto: ADFC

Radfahren macht in der Gruppe einfach mehr Spaß. Deshalb bietet der ADFC Esslingen nun regelmäßig Touren ab dem Roten Platz in der Pliensauvorstadt an.

Die Touren werden geführt von Hartmut Schmid, zertifizierter ADFC-TourGuide. Nicht sportliche Höchstleistung steht im Vordergrund, sondern das gemeinsame Erlebnis. Ob mit Tourenrad oder Pedelec: Das Tempo wird so gewählt, dass alle gut mitkommen, das Radfahren entspannt genießen können und Spaß haben.

Hier ein kurzer Überblick:

Ein besonderes Highlight: der Radel-Thon Stuttgart am Sa, 18.7. Die anspruchsvolle Tagestour startet um 10 Uhr und führt auf 84 Km mit 810 Hm einmal rund um Stuttgart. Weinbergterrassen, Wälder, Gewässer, Mammutbäume und der Aussichtspunkt am Schloss Solitude sorgen für abwechslungsreiche Eindrücke.

Am Sa 15.8. folgt die Tour „Auf den Spuren der Hohenzollern nach Lustnau“. Start ist ebenfalls um 10 Uhr. Die rund 98 km lange Strecke mit 580 Hm führt durch das Schaichtal, vorbei an Bebenhausen bis nach Lustnau und anschließend entlang des Neckars zurück nach Esslingen.

Etwas kürzer ist die Feierabendtour „Esslinger Tour de Zwiebel“ am Do 20.8. Los geht es um 15 Uhr. Auf 36 km und 600 Hm werden einige der schönsten Esslinger Höhenlagen erkundet.

Treffpunkt für alle Touren ist der Rote Platz in der Pliensauvorstadt.

Wer an anderer Stelle zusteigen möchte, spricht den Tourenleiter am besten direkt an.

Alle Touren stehen im ADFC-Tourenportal: touren-termine.adfc.de.

Eine Anmeldung wird empfohlen, weil dann über ggf. kurzfristige Änderungen informiert werden kann.

Das ADFC Jahresprogramm gibt es auch gedruckt beim Stadtmarketing Esslingen.

Wir freuen uns auf viele Mitradler*innen.

Kontakt: tourguide@bombopower.de