Neu aufgerührt: Alter, gefährlicher Irrglauben!

Foto: jbdodane via flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Zur Zeit häufen sich wieder einmal die Schlagzeilen mit sagenhaften Versprechungen zum Thema “Kernenergie”: das sei eine sichere, saubere, “bezahlbare” Möglichkeit der Stromerzeugung, die auch unser Land unabhängig von Energieimporten machen würde. Jeder einzelne dieser Punkte: nachweislich falsch!

Trotzdem hat sich nun anläßlich einer internationalen Konferenz von Kernkraft-Lobbyisten z.B. die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen genau so geäußert. Bei dieser Konferenz ging es in der Hauptsache darum, weitere, zig Milliarden schwere Subventionen für die Kerntechnik einzufordern. Denn natürlich können die notwendigen Uranminen, die Brennstab-Fabriken, die aufwändige Transportlogistik, die Kraftwerke, die Wiederaufbereitungsanlagen, die Zwischen- und Endlager – kurz, die ganze nukleare Versorgungs- und Entsorgungskette, nicht von Wirtschaftsunternehmen auf eigene Rechnung errichtet, betrieben und gegen Schadensfälle versichert werden. Von Forschung u. Entwicklung sowie dem Polizeischutz ganz zu schweigen.

Also braucht es in ganz erheblichem Umfang Subventionen, am Beispiel von Frankreich gut zu sehen: Der dortige Atomkonzern EDF musste wegen seiner Defizite komplett verstaatlicht werden, liegt seitdem diesem Staat massiv auf der Tasche – einer der Gründe für die spektakuläre Staatsverschuldung dort.

Aber nun soll auch die EU Geld zuschießen, sehr viel Geld! Und das für äußerst vage Versprechungen – denn die neuerdings als Lösung aller Probleme gepriesenen “Small Modular Reactors” sind längst noch nicht Stand der Technik, und die Fusionsreaktoren erst recht nicht. Aber mit Steuergeld soll jetzt darauf spekuliert werden!

Übrigens: Alle Atomanlagen sind 1A Terrorziele!