Netzwerkabend: Mobilität für alle

Foto: Bündnis Sozialverträgliche Verkehrswende / Elisabeth Deim

Wie können wir unsere Mobilität so organisieren, dass sie nachhaltig ist, die Bedarfe aller gut abdeckt sind und ein lebenswerter Raum für alle entsteht? Darum geht es beim zweiten digitalen Wandelstadt-Netzwerkabend am Freitag, 8. April 2022, von 20:00 bis 21:35 Uhr. Fachleute und lokale Akteur:innen geben uns Antworten, nennen Fakten und stellen Lösungen vor. Mit uns Bürger:innen sitzen am großen virtuellen runden Tisch:

– Klaus Amler, Referent der BW-Stiftung, Leiter der Studie Mobiles BW

– Jasdeep Singh, Verkehrsplaner und Leiter der Stabsstelle Mobilität der Stadt Esslingen

– Prof. Wolfgang Gruel, Hochschule Esslingen, Urban Mobility

– Tobi Rosswog, Mitautor des „Aktionsbuchs Verkehrswende“

– Christian Lira, InklusivES

– Bernhard Münst und Dirk Rupp, StadtMobil Stuttgart e. V.

Wir wollen unter anderem wissen, wie Radfahren und Zufußgehen in Esslingen noch sicherer und stressfreier werden können, was es für einen zukunftsfähigen Busverkehr braucht, wie wir Carsharing in alle Stadtteile bringen und was die Stadt konkret dazu beitragen kann, um all das zu ermöglichen.

Packen wir jetzt die Mobilitätswende in Esslingen gemeinsam an, denn ES liegt in unserer Hand!

Wann: Freitag, 8. April 2022, 20:00 bis 21:35 Uhr

Zugangsdaten unter www.ped-es.de/netzwerkabend/

Kooperationspartner:innen: Wandelstadt Esslingen, Klimagerechtigkeitsbündnis, ADFC, VCD, Bündnis Esslingen aufs Rad sowie FUSS e. V. Esslingen