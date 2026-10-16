Netter „Locus“ am Maillepark

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Wer kennt es nicht? Unterwegs in der Stadt – die Blase drückt und auf der Suche nach einem „stillen Örtchen“? Nicht jedes Geschäft in Esslingen kann für seine Kundinnen und Kunden eine Toilette vorhalten. Es war daher ein lang gehegter Wunsch aus der Esslinger Stadtbevölkerung, dass am zentralen Esslinger Park ein Toilettenhäuschen entsteht. Nachdem die Toilettenanlage auf der Burg jetzt nach der Generalsanierung wieder zugänglich ist, hat der Esslinger Gemeinderat in der letzten Sitzung den Weg frei gemacht, dass auch am Maillepark eine Toilettenanlage entstehen kann – ähnlich im Aufbau, wie am Zentralen Busbahnhof. Nur freundlicher und hübscher! Auch für Menschen mit Handicap soll es dort eine „Nette Toilette“ geben. Bereits im Frühjahr wurden Ver- und Entsorgungsleitungen an der Maillekreuzung in der Nähe vom Café Uferlos verlegt – auch wenn das gefühlt sehr lange gedauert hat. Die Richtung stimmt und jetzt kann es losgehen! Wir, die Fraktion Freie Wähler, freuen uns auf den neuen Locus und haben diese Idee gerne unterstützt und sind dankbar für eine rasche Umsetzung des Vorhabens. Bleibt zu hoffen, dass die Menschen damit achtsam und sorgfältig umgehen, damit sie nicht ständig repariert werden muss – dann haben Alle was davon.