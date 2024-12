Naturschutztage von BUND und NABU

Foto: Tanja Seid / BUND BW

Liebe Mitglieder von BUND und NABU, aber genauso auch alle weitere Menschen, die ihr Interesse für den Schutz von Natur und Umwelt weiter vertiefen wollen!

Für Sie alle gibt es wieder ein großartiges Angebot – die “Naturschutztage”, die von Freitagmittag, 03.01.2025 bis Montagmittag, 06.01.2025 in Radolfzell am Bodensee stattfinden werden (per Bahn weniger als 3 Std. von Esslingen).

Inmitten einer dort noch einigermaßen gut erhaltenen, artenreichen Natur gibt es vier Tage lang ein wirklich vielfältiges Programm. Hier nur einige herausgegriffene Stichworte, zuerst zu den Vorträgen:

Zukunftsbilder 2045 (eine Reise in die Welt von morgen), naturgemäße Weidetierhaltung, Biber und Wildkatzen in unserer Landschaft, Chancen von Nationalparks, zukunftsfähige Mobilität und Baukultur, Wasserstoff und Klimaschutz.

Dazu kann man aus einer langen Reihe verschiedener Weiterbildungsseminare und Diskussionsforen auswählen, z.B. zu den Themen “Argumente und Argumentieren für den Schutz der Natur” oder “Wärmepumpen – Funktionsweise, Erfahrungen, Kosten”.

Außerdem kann man an den Nachmittagen an wirklich interessanten Exkursionen teilnehmen, z.B. ins Wollmatinger Ried oder zum Windpark Verenafohren.

An den Abenden gibt es jeweils ein gemütliches Zusammensein, außerdem eine Film- und eine Kabarett-Aufführung.

Diese “Naturschutztage”, die schon seit vielen Jahren in bewährtem Format stattfinden, werden den Teilnehmenden auch diesmal wieder neue Einsichten geben und motivierende Kontakte ermöglichen. Dazu sind alle herzlich eingeladen! Besonders ansprechen wollen wir auch junge Menschen, denen es angesichts der globalen Entwicklungen vielleicht mulmig ist, und die gerne Ideen aufsammeln wollen, wie man etwas zur Verbesserung beitragen kann.

Nähere Informationen zu dieser großartigen Veranstaltung der “Naturschutztage” gibt es unter www.naturschutztage.de oder auch von Ihrer hiesigen BUND-Bezirksgruppe: info@bund-esslingen.de.