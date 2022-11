Natur erleben und dem Alltag entfliehen

Foto: Michael Schmid

Ein langes Wochenende verbrachten sechs Kanuten aus Esslingen auf dem herrlichen parkartigen Gelände des Wassersportvereins Schwörstadt. Direkt am Ufer des Hochrheins gelegen hat man einen direkten Wasserzugang. Auf der Fahrt von Laufenburg nach Schwörstadt konnte man schöne Stunden auf dem schnell fließenden Hochrhein genießen und sich auch mal entspannt von der Strömung treiben lassen. An der Schleuse gab es sogar eine automatische Bootsverladung. Mit dem Kanu fährt man auf einen elektrischen Bootslift und überwindet die Steigung bequem, ohne schwere Kanus zu tragen. Bald war man wieder in Schwörstadt und konnte am vereinseigenen Steg anlanden.

Auch die Tour von Stein am Rhein bis Schaffhausen war sehr entspannend. Gemütlich gleitet man übers Wasser und sieht das wunderschönen Rheinufer aus immer wieder neuen Blickwinkeln.

Bei tollem Wetter wurde am Abend gegrillt und noch lange am Feuer zusammen gesessen.

Tags darauf ging es von Reckingen nach Waldshut. Die Einsatzstelle am Steilhang ist sehr steil und felsig. Vorsichtig wurden die Kanus heruntergelassen und nach einer Kletterpartie konnte eingestiegen und losgefahren werden. Nach einer kurzen kanalisierten Passage ging es ins Naturschutzgebiet Koblenzer Laufen. Hier ist der Fluss breiter, Passagen zwischen Steinen und Sandbänken müssen gefunden werden und die Kanutour wird anspruchsvoller. Hier zu paddeln ist ein unerwartetes Highlight. Abends lies man den Tag im Fischereiverein bei leckeren Fischgerichten ausklingen.

Am spannendsten war die Befahrung der landschaftlich sehr schön gelegenen Reuss. In Bremgarten wurde eingesetzt und bis Müllingen gepaddelt. Der naturbelassene Flussabschnitt hat fast immer eine gute Strömung. Leichte, sportliche Wildwasserpassagen wechseln sich mit einzelnen kräftigen Schwällen ab. Bei voraus schauender Fahrweise konnten diese gut gemeistert werden.

Nur zu bald war die schöne Ausfahrt zu Ende und es ging wieder nach Hause.