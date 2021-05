Foto: Foto: Samuel Hofer

Bündnis 90 / Die Grünen Esslingen

Nah dran an den Bürgerinnen und Bürgern und gut erreichbar:

OB-Kandidat Vittorio Lazaridis mit Büro in der Küferstraße

Der Auftakt erfolgte am 7. Mai: Vittorio Lazaridis und sein Wahlkampfteam luden zur Pressekonferenz in die Location, von der aus in den nächsten Wochen der Oberbürgermeister-Wahlkampf gesteuert wird – in die Küferstraße 8. Seither ist das Büro in der Regel zwei Vormittage und einen Nachmittag in der Woche besetzt und offen für alle, die ihren zukünftigen Oberbürgermeister besser kennenlernen wollen.

„Der Work-In.shop bietet kreative Arbeitsräume und gibt Raum für Ideen – dieses Modell entspricht innovativem Arbeiten und passt zu uns“, freut sich Lazaridis. „Uns ist daran gelegen, dass die Esslingerinnen und Esslinger uns erreichen können, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per ÖPNV. Wir sind mitten in der Altstadt am Beginn der Fußgängerzone zu finden. Zudem ein perfekter Startpunkt für mich, um nicht nur erste Gespräche mit den Gewerbetreibenden in der unmittelbaren Nachbarschaft zu führen, sondern auch den Kontakt in die Stadt hinein zu suchen.“

Das Büro ist montags und mittwochs in der Regel von 10-15 Uhr und freitags von 14-18 Uhr besetzt.

Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch!

Auch sonst erreichbar:

www.vittorio-lazaridis.de

www.instagram.com/vittoriolazaridis

hwww.facebook.com/vittoriolazaridis