Foto: Karly Santiago, unsplash

Wer auch immer du bist, wo auch immer du herkommst, du bist willkommen. Mit dem eigenen Näh- und Strickzeug oder auch einfach nur zum Schwätzen. Einen Gesprächs“faden“ gibt es immer. Wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Was sich ergibt, passt dann. Wir treffen uns im Saal unter der Südkirche in der Pliensauvorstadt, Spitalsteige 3, am Freitag, 7. Oktober um 19 Uhr. Mit Sylke Conzelmann und Cornelia Krause.