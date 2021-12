Nächster Mehr-Leben-Gottesdienst am 10. 12.2021

Nächster „Mehr Leben“-Gottesdienst am 10. Dezember im Münster St. Paul

Unser nächster „Mehr Leben“-Gottesdienst wird am Freitag den 10. Dezember 2021 im Münster St. Paul (am Marktplatz in Esslingen) um 19.30 Uhr gefeiert. Der Journalist und Autor Uwe Bork wird in einer kurzen Predigt zum Thema „Sehnsucht – wonach?“ sprechen. Der Musiker Nepomuk Golding wird den Gottesdienst musikalisch gestalten. Alle, die sich in diesen Zeiten nach etwas sehnen, sind herzlich zu dieser Feier eingeladen. Bitte vergessen Sie Ihre Masken nicht!