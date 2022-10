Nächste Pflanzentauschbörse am 23.10.

Foto: Transition Town Esslingen

Am kommenden Sonntag, den 23. Oktober findet wieder wie jeden Herbst die Transition Town Schenk- und Tauschbörse für Saatgut, Pflanzen und Co in der Pliensauvorstadt statt. Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr können unter dem Dach des Bürgerhauses in der Weilstraße Pflanzen für draußen und drinnen, sowie Saatgut getauscht und verschenkt werden. Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung notwendig. Das Pflanzenmaterial sollte gut verpakt in Töpfen oder Tütchen mitgebracht werden.

Auch die Esslinger Nutzpflanzenbibliothek hat geöffnet und gibt kostenfrei Saatgut für mittlerweile über 80 verschiedene samenfeste Tomatensorten in allen Farben und Formen aus. Das Projekt leistet mithilfe der Esslinger Gärtner*innen einen Beitrag zum Erhalt der Tomatenvielfalt und regt zur Wiederaneignung des Wissens um eigene Saatgutvermehrung an.

Die Transition Town Gruppe richtet zweimal jährlich diese Veranstaltung aus mit dem Ziel die Hobby-Gärtner*innen Esslingens und aus der Umgebung miteinander in Kontakt zu bringen und Menschen für das Gärtnern zu begeistern. Wer einen Garten hat, kennt das: schnell ist die Pflanze zu groß, man kann Ableger gewinnen oder man hat zu viel ausgesät. Aber auch Menschen, die noch wenig Erfahrung mit dem Gärtnern haben sind willkommen, bekommen Inspiration für Experimente mit ihrem grünen Daumen und praktische Tipps von erfahrenen Gärtner*innen gleich dazu. Einfach vorbeischauen, Ideen und Pflanzen mitnehmen!

Die Transition Town Esslingen ist eine ehrenamtliche Gruppe, die nach lokalen Lösungswegen für Klimawandel, Ressourcenverknappung und sozialem Wandel sucht. Dabei bieten sie Aktionen und Projekte für Kopf, Herz und Hand an. Weitere Infos unter www.transition-town-es.de