Nächste Gartenkultour am 12. September

Foto: Christiane Klei, Transition Town Esslingen

Die Aktionsgruppe der Esslinger Nutzpflanzenbibliothek lädt am 12.9. nochmals zur Gartenkultour ein. Es gibt noch ein paar freie Plätze, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Anmeldung ist erforderlich, bitte bis spätestens Montag 11.9. über Email an nutzpflanzen@transition-town-es.de.

Diesmal erkunden wir den Garten von Daniel und Patricia in Oberesslingen. Die beiden haben ihren Garten nach den Prinzipien eines Bauernartens gestaltet und legen großen Wert auf die Bodenpflege und Mischkulturen. Sie versuchen sich mit vielen Gemüsen selbst zu versorgen und experimentieren auch mit Terra Preta. Daniels besondere Leidenschaft sind die Feigen, die sich dank Klimawandel in Esslinger Gärten pudelwohl fühlen und von denen er eine Vielzahl an Sorten anbaut. Es lohnt sich also wieder dabei zu sein und voneinander zu lernen. Im Anschluss sitzen wir noch ein bisschen zusammen und tauschen Saatgut und Tipps aus der Gartenpraxis. Auch Sorten aus der Bibliothek können ausgeliehen bzw. zurückgebracht werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, eigenes Saatgut zum Tauschen gerne mitbringen. Genauer Treffpunkt wird nach Anmeldung mitgeteilt.

Bei unserer letzten Gartenkultour waren wir bei Veronika in Oberesslingen zu Gast. Sie baut rund ums Haus unzählige Tomatensorten und andere Fruchtgemüse wie Gurken, Kürbisse oder Paprika an. Insgesamt vermehrt Veronika inzwischen über 500 Sorten Tomaten und hat schon sehr viele auch in die Esslinger Nutzpflanzenbibliothek hineingegeben. Sie unterstützt unser Team mit ihrer großen Sortenkenntnis und konnte allen Teilnehmenden Tipps zur Sortenwahl und Anbau geben. Allen Teilnehmenden und der Gastgeberin einen herzlichen Dank für den schönen Gartenausflug.