Nacht der Paare am Valentinstag

Foto: Josh Hild, unsplash

Kirche für die Stadt: Gemeinsam laden die Katholische und Evangelische Kirche am Valentinstag, 14. Februar 2026, von 18 Uhr bis 22:30 Uhr erstmals zu einer Nacht der Paare in die Evangelische Stadtkirche St. Dionys ein. Da gibt es Sekt und Segen, die Herausforderung, beim Zeichnen der Partnerin oder des Partners schön zu scheitern, aber auch erholsame Momente in der Paar-Lounge zu zweit. Kerzen können angezündet und Steine als Symbol für Belastendes abgelegt werden. Das Foto kann, wer will, schon draußen vor der Tür statt nur mit Selfie auch mal mit einer Polaroid aufnehmen (lassen).

Beim Impulsgottesdienst gibt es um 20 Uhr (bis 20:25 Uhr) einen Impuls zum Thema ‘Kommunikation’ mit Carmen Strölin, Psychotherapeutin (HpG) und Dozentin an der Hochschule Esslingen. Schlendern Sie einfach vorbei und lassen Sie sich an den verschiedenen Stationen in Ihrer Beziehung inspirieren!