Nachhaltige Raumnutzung anstelle von Flächenfraß

Foto: oh (GS 221014)

Auch in der Stadt Esslingen verschwinden ständig weitere Naturflächen unter Asphalt und Beton. Aktuell entstehen z.B. große Häuserblöcke auf einer früheren Obstwiese im Gebiet „Greut“ im Esslinger Norden. Dabei beträgt in Esslingen der Anteil der sog. „Siedlungs- und Verkehrsfläche“ bereits 42,4 %, also fast die Hälfte der Gemarkungsfläche. Zum Vergleich: in Böblingen und Sindelfingen sind es 38,4 % bzw. 36,0 %, in Ostfildern 37,1 %, in Plochingen 36,1 %, in Filderstadt 34,4 % und in Göppingen 32,1 %. Aber alle diese Städte suchen ihr Heil in weiterem Wachstum, genauso wie auch die einzelnen Regionen in Deutschland und in ganz Europa. Die Stadtverwaltungen, unterstützt von den Gemeinderäten, konkurrieren untereinander um die Ansiedlung von Industrie und Wohnbevölkerung, weil man sich davon den Zufluss von Kaufkraft und Steuererträgen erhofft. Deshalb werden diese Ansiedlungen gerne auch mit vielfältigen Subventionen unterstützt.

Allein in Esslingen hat die für Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzte Fläche zwischen 1988 und 2021 um satte 227 Hektar zugenommen – und die gültigen Planungen sehen noch weitere Steigerungen vor. Wir tun so, als ob wir vom natürlichen Boden ständig weiter abknabbern könnten! Aber die Folgen sind bereits heute spürbar, unter anderem: die Esslinger Innenstadt wird nur unzureichend belüftet, immer öfter treten bedrohliche Überhitzungssituationen auf. Auch die natürlichen Wasserkreisläufe sind durch den hohen Versiegelungsgrad gestört, die Versorgung mit Lebensmitteln aus ortsnaher Landwirtschaft wird immer schwieriger, und die Möglichkeiten zur Naherholung werden weiter eingeschränkt.

Das Ziel muss eine baldige Flächen-Neutralität sein: kein weiterer Flächenfraß also, stattdessen eine wirklich nachhaltige Nutzung unseres begrenzten Lebensraumes! Darüber referierte Gerhard Saupe vom BUND im Rahmen des Wandelstadt-Netzwerkabends am 14. Oktober. Vertiefende Informationen dazu gibt es auf www.bund-esslingen.de .