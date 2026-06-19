Nachbarschaftsflohmarkt in St.Bernhardt

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Der Bürgerausschuss St.Bernhardt lädt Sie am Samstag, 20.06.26 von 10-14 Uhr herzlich zu seinem vierten Nachbarschaftsflohmarkt ein. Im Rahmen des Sommerfestes des Sängerkranzes St.Bernhardt-Wiflingshausen ist bestens sowohl für Schatten als auch Bewirtung gesorgt. Die Kinder dürfen sich am Spieleangebot des Spielmobils erfreuen. Kommen Sie zum Festplatz des Sängerkranzes in der Alten Talstraße 10. Stöbern und nutzen Sie die Möglichkeit zu interessanten Gesprächen mit der Nachbarschaft und natürlich auch mit uns vom Bürgerausschuss

Wir freuen uns auf Sie.