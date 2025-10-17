Nach Wales reisen und … singen!

Foto: C. Rehberg

Esslingens Partnerstädte bereichern seit vielen Jahrzehnten das Stadtleben, da sich Vertreter aus den Bereichen Sport, Kunst, Musik sowie der Schulen regelmäßig austauschen. 2026 darf der Esslingfer Liederkranz wieder Teil der internationalen Freunschaftsprojekte sein. Nach dem Besuch des Pelenna Valley Male Voice Choir Neath 2024 ist er traditionsreiche Chor 2026 nach Wales eingeladen. Geh mit auf die Reise und steig in ein spannendes Chorprogramm ein!

Neu- und Wiedereinsteiger/-innen sind herzlich willkommen. Ambitionierte Tenöre und Sopranistinnen sind am heißesten begehrt. Proben: dienstags ab 18.30, Aula auf dem Gelände der Katharinenschule, Blumenstr. 31. Kontakt: S. Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, 0711 – 80 64 019