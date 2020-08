Nach den Sommerferien geht das Programm weiter

Gleich am Montag, 14. September fährt die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) mit ihrem Jahresprogramm fort. Bereits um 10 Uhr startet der monatliche Treff für werdende und stillende Mütter mit ihren Babys in der Berliner Straße 27. Im Mittelpunkt stehen dabei Informationen, Tipps und Unterstützung rund um das Thema STILLEN. Gewichtszunahme, Anlege-Methoden, Stillprobleme, Abstillen und alle weiteren Anliegen werden hier in netter Atmosphäre miteinander besprochen. Neben der Beratung bildet der Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe einen wichtigen und wertvollen Schwerpunkt. Sie erhalten unter der fachlichen Begleitung einer Kinderkrankenschwester ganz konkrete Tipps für das Stillen im Alltag und daheim.

Ebenfalls am Montag, 14. September geht es ab 19 Uhr in den Räumen der FBS in der Berliner Straße 27 um die Einführung in die Beikost. Das Baby wird größer und es kommt der Tag für den ersten Brei. Die Beikost spielt für die optimale Ernährung und das weitere Gedeihen des Babys eine wichtige Rolle. Kartoffeln, Obst, Gemüse, Getreide, Fleisch werden zur Breiherstellung eingesetzt und jedes dieser Nahrungsmittel hat eine wichtige Aufgabe bei der Gesamtversorgung des Babys. Es gibt eine Reihe von Fragen, die an diesem Abend erörtert werden. Zum Beispiel: Wann ist der richtige Umstellungszeitpunkt, Fertignahrung oder eigene Herstellung? Sie erhalten Anregungen, Rezepte und wichtige Infos über den Nährstoffbedarf Ihres Babys.

Anmeldung übers Internet unter www.fbs-esslingen.de Dort erhalten Sie weitre Infos und einen Überblick über das gesamte Kursangebot der FBS.