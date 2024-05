Foto: Ralph Börret

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, sagen die Fussballer.

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert, wissen die Sängerinnen und Sänger.

Für das Esslinger Vocalensemble war die jüngste Kooperation mit dem Podium Festival ein herausragendes Erlebnis.

Auch das Publikum in der Graffiti-Hall im Bechtlehaus zeigte sich beeindruckt von Caroline Shaws Werk „To the hand“

Und Rezensentin Gaby Weiß formulierte: In Zusammenarbeit mit dem Podium- Ensemble meisterte das Esslinger Vocalensemble unter der Leitung von Jens Paulus dieses komplexe, polyrhythmische Stück souverän.(Zitatende) Am 17.November 2024 wird das Ensemble zum ersten Mal in der Südkirche zu hören sein. Im Vorstandsteam laufen die Konzertvorbereitungen und die Proben für das Projekt „In Paradisum“ haben begonnen. Das Konzert am Volkstrauertag ist Gabriel Fauré gewidmet. Sein Todestag liegt dann fast bis auf den Tag genau 100 Jahre zurück. Fauré verstarb am 4.November 1924 in Paris. Auf dem Programm stehen außerdem „Wie der Hirsch schreit“ von Felix Mendelssohn und „Stars“ von Eriks Esenvald, einem lettischen Komponisten. Hierzu wird eine Glasharfe eingesetzt werden.

Den Orchesterpart übernimmt sinfonia02, als Solistin ist Fanie Antonelou zu hören.

Ulrike Gräter, Vorsitzende des Esslinger Vocalensemble