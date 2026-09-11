NABU – Treffen

Foto:

Das nächste öffentliche Treffen der NABU–Gruppe Esslingen findet am Mittwoch, 16. September ab 19:30 statt. Wir treffen uns im Forum Esslingen – Zentrum für Bürgerengagement, Schelztorstr. 38 in der Esslinger Weststadt. Die nächste Bushaltestelle ist „Esslingen (N) Schelztor“. Die Themen dieses zwanglosen Gedankenaustauschs bestimmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das Treffen bietet uns die Möglichkeit, uns in gemütlicher Runde auszutauschen, aktuelle Themen zu besprechen und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Gäste sind herzlich willkommen und wir freuen uns auf Ihr Kommen.