Nabu-Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“

Foto: NABU

Vom 5. bis 7. Januar 2024 findet wie jedes Jahr zu Jahresbeginn die bundesweite Vogel-Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ statt. Dabei rufen Nabu und LBV dazu auf, eine Stunde lang die Vögel im Siedlungsraum zu beobachten, zu zählen und dem Nabu zu melden. Mit der Aktion soll der Bestandstrend häufiger Arten des Siedlungsraums wie Amsel, Buchfink, Meise, Rotkehlchen und Sperling ermittelt werden. In diesem Jahr stehen aber auch besonders die Wintergäste, die aus kälteren Regionen nach Deutschland kommen, im Fokus der wissenschaftlichen Mitmachaktion. Darunter sind z.B. Bergfinken und Seidenschwänze. Zudem soll geschaut werden, inwieweit sich das Zugverhalten unserer heimischen Vogelarten ändert, ob beispielsweise immer mehr „klassische Zugvögel“ auch im Winter bei uns bleiben. Die Teilnahme funktioniert so: Jeder und jede kann mitmachen! Zählen Sie eine Stunde lang Vögel – egal ob am Futterhäuschen, im Garten, vom Balkon aus oder im benachbarten Park. Notieren Sie die höchste Anzahl von jeder Art, die Sie gleichzeitig sehen. So werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Selbst wenn Sie während der Zählstunde nur wenige Vögel beobachten, ist das eine wertvolle Information. Sie geben Hinweise darauf, dass die Bestände vieler Vogelarten zurückgehen. Je mehr Menschen mitmachen umso genauere Informationen liefert diese Langzeitstudie für den Schutz der Artenvielfalt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stundederwintervoegel.de.Dort oder per App www.NABU.de/vogelwelt können die Beobachtungen bis 15.Januar gemeldet werden, außerdem können Sie am 6.und 7. Januar von 10-18 Uhr auch telefonisch Ihre Ergebnisse kostenlos unter 0800 11 57 115 melden.