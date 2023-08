NABU – Mitmachaktion „ Insektensommer”

Foto: Gudrun Schmiedel

Endspurt beim „ Insektensommer”: Noch bis zum 13.August können Sie dabei sein und Daten für die Artenvielfalt sammeln. Bei dieser bundesweiten Mitmachaktion lädt der NABU dazu ein, eine Stunde lang Sechsbeiner zu beobachten, zu zählen und dem NABU zu melden. Insekten sind für das Gleichgewicht der Ökosysteme unentbehrlich. Doch in den letzten Jahren gehen ihre Bestände dramatisch zurück. Ziel des Insektensommers ist, die Veränderungen des Insektenbestandes über die Jahre zu ermitteln und auf deren enorme Bedeutung für uns Menschen und die Natur aufmerksam zu machen.

Mitmachen kann jede und jeder, und es ist ganz einfach: Es reicht, sich an einem sonnigen, eher windstillen Tag einen ungestörten Platz zu suchen. Der kann im Garten, im Wald, auf der Wiese oder am Wasser liegen. Fokussieren Sie sich auf einen Umkreis von etwa zehn Metern und notieren Sie, was Sie innerhalb einer Stunde an Krabblern wie Bienen, Wanzen, Grashüpfer , Schmetterlinge, Käfer usw. sehen. Von besonderem Interesse sind auch jetzt wieder unsere Hummelarten. Jeder kennt sie und jeder liebt sie. Unsere häufigsten sind Ackerhummel, Steinhummel und Erdhummel, die an der Farbe ihres „Hinterteils“ unterscheidbar sind. Aber auch alle anderen Insekten, die Sie beobachten, sollen gezählt werden. Aktuell ist Heuschreckenzeit und überall ertönt ihr Zirpen. Wenn Sie die Insektenart nicht genauer bestimmen können, macht das gar nichts. Niemand erwartet, dass Sie alle 33.000 in Deutschland vorkommende Insektenarten kennen. Es reicht auch aus, dann einfach nur „Schmetterling“ oder „Wanze“ usw. anzugeben. Wenn Sie es aber doch genauer wissen und melden möchten, nützt Ihnen die Bestimmungshilfe per Fotoerkennung in der kostenlosen Web-App „NABU Insektensommer“ unter www.insektensommer.de. Dort bekommen Sie weitere Information und können auch per Online-Formular Ihre Ergebnisse an den NABU melden. Viel Freude beim Beobachten und Zählen.