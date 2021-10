Foto:

Am Samstag, 30.Oktober, finden von 9.00 Uhr an Pflegearbeiten auf dem NABU-Gartengrundstück Beckenhau statt. Für das Schneiden der Hecken, Mähen der Wiese und Bearbeiten von Beeten werden viele Helfer benötigt. Wer etwas für die Erhaltung der Kulturlandschaft und der Artenvielfalt tun möchte, meldet sich bitte möglichst bis 23. Oktober bei Ralf Hilzinger unter der Telefonnummer 07153/617294 an.