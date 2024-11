NABU – Arbeitseinsatz zur Landschaftspflege

Foto: Gudrun Schmiedel

Am Samstag, 16.November, werden wir ab 9 Uhr Pflegearbeiten auf unserem Pachtgrundstück im Hainbachtal vornehmen. Dieses Mal auch in der Bachaue auf den geschützten Biotopen Großseggenried und Hochstaudenflur. Wer uns unterstützen möchte und im Austausch mit Gleichgesinnten aktiv etwas für die Natur tun möchte, melde sich bitte bei Ralf Hilzinger unter tel 07153 617294 an. Wir freuen uns über Ihre Mithilfe.

Am Mittwoch, 20. November, trifft sich die NABU Gruppe ab 19:30 wieder zum zwanglosen Gedankenaustausch im Restaurant Jägerhaus. Wir freuen uns über Gäste.