NABU – Arbeitseinsatz Landschaftspflege

Am Samstag, 31.10.2020, finden ab 9.00 Uhr Pflegearbeiten auf unserem Gartengrundstück Beckenhau statt. Es steht das Schneiden der Hecken an, die Wiese wird gemäht und die Beete gepflegt, außerdem werden Sträucher gepflanzt. Dafür werden viele Helfer benötigt. Wer etwas für die Erhaltung unserer Kulturlandschaft und der Artenvielfalt beitragen möchte, meldet sich bitte möglichst bis zum 26.10. bei Eva Brand (NABU) evae.brand@gmail.com an.

Ein weiterer Arbeitseinsatz läuft am Samstag, 14.11.2020, ab 9.00 Uhr auf unserem Pachtgrundstück im Hainbachtal und in der Bachaue auf den angrenzenden geschützten Biotopen. Hier werden Mäharbeiten durchgeführt, Abräumen von Mähgut und Freischneiden von Zäune. Wer uns dabei unterstützen möchte, sollte sich bitte bei Ralf Hilzinger unter 07153/617294 bis zum 9.November anmelden. Wir freuen uns über Ihre Mithilfe.