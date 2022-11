NABU – Arbeitseinsatz Feldhecke

Foto: Eva Brand

Am 3. Dezember finden ab 9.00 Uhr Pflegearbeiten an unserer Feldhecke statt, einem geschützten Biotop am Ortsrand von Oberesslingen. Hier können Sie aktiv etwas für den Naturschutz, den Erhalt unserer Kulturlandschaft und damit für die Artenvielfalt tun. Bäume werden nicht gefällt sondern nur Mäharbeiten und Pflegearbeiten an der Hecke vorgenommen. Wer uns dabei unterstützen möchte, soll sich bitte bei Ralf Hilzinger, NABU, unter Tel. 07153/617294 bis zum 26. November anmelden. Wir freuen uns über Ihre Mithilfe.