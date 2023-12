MVW weihnachtlich: Rent-A-Band und Weihnachtsmarkt

Foto: Eva Grabner / MVW

Bereits zum traditionellen Jahresendspurt gehören die Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt und Rent-A-Band.

Auf dem Weihnachtsmarkt musizieren die Musiker aus dem Jugendorchester und dem Orchester gemeinsam auf der Bühne am Marktplatz. Für eine halbe Stunde sorgen sie für weihnachtliche Klänge rund um die Stadtkirche. Was am Ende des Auftritts nie fehlen darf: der Ausklang bei einem Punsch oder Glühwein gemeinsam mit den zahlreich vertretenen Anhängern des MVW beim TeamWerk.

Am 2. Adventssonntag geht der MVW regelmäßig auf eine weihnachtliche „Konzerttournee“.

Der erste Auftritt fand beim Seniorenheim Hohenkreuz statt. Immer wieder hat der MVW in der Vergangenheit dort zur Unterhaltung der Bewohner musiziert. Sie erfreuten sich auch dieses Jahr wieder an den weihnachtlichen Klängen.

Die zweite Station ist bereits traditionell bei Brigitte Fleischer und Gerda Fritz in der Wiflingshauser Straße, den Abschluss bildete der Auftritt bei Familie Ludwig im Kastanienweg – gut hörbar für die anwesenden Wintergrill-Gäste und über die Bärenwiesen.

Wir sagen herzlichen Dank an unsere drei Gastgeber, die uns mit Weihnachtsgebäck, Glühwein, herzhaften Snacks verwöhnt haben, sowie für die großzügigen Spenden, die uns im Rahmen von Rent-A-Band zuteil wurden.

Der MVW in diesem Jahr letztmalig im Einsatz:

An Heiligabend begleiten wir den „Gottesdienst an der Straßenecke“ an der Wendeplatte im Mozartweg. Beginn ist um 17:00 Uhr.

Die nächsten Termine im Überblick:

24.12.2023 | 17:00 Uhr | Begleitung Gottesdienst zu hl. Abend | Wendeplatte Mozartweg

04.02.2024 | 11:00 Uhr | 7. Musikalischer Frühschoppen mit den Esslinger Alphörnern | Hohenkreuzhalle

10.03.2024 | 15:00 Uhr | Hits&Kids – Musikcafé des MVW | Hohenkreuzhalle

17.03.2024 | 10:30 Uhr | Hauptversammlung 2024 mit Ehrungsmatinée | Kelter TeamWerk