MVL-Terminvorausschau

Foto: S. Gansloser

Vorläufige Vorausschau der Veranstaltungen im 1. Quartal 2023:

26.01.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

23.02.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

25.02.2023 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung (Schurwaldhöhe, Römerstraße 27)

25.03.2023 19.00 Uhr Frühjahrsunterhaltung (Gemeindehaus Hegensberg-Liebersbronn)

30.03.2023 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

Zur Zeit suchen wir dringend eine/n E-Bass-Spieler/in zur Verstärkung unseres tollen Teams.

Aber auch jeder andere Musikant ist wie immer bei uns herzlich willkommen.

Stammkapellenprobe findet freitags von 20.00 bis ca. 22.30 Uhr im Alten Schulhaus, Im Gehren 3/1, 73732 Esslingen statt.

Nähere Infos bei: Sabine Gansloser, Mail: sabhae@web.de, Tel. 07 11/36 35 36 (AB).

Herzlichen Dank an alle Gäste und helfenden Hände unseres Dreikönigstreffens.

Es war wieder ein sehr schöner Tag innerhalb unserer Vereinsfamilie.

MVL – Wir sind anders!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm