MV Wäldenbronn ehrt langjährige Mitglieder

Foto: MVW Social Media

In der Kelter des TeamWerks Esslingen feierte der Musikverein Wäldenbronn am 15. März bei einer Ehrungsmatinée seine Jubilare. Im direkten Anschluss an die Hauptversammlung wurden viele Mitglieder für ihre Treue und ihr außerordentliches Engagement geehrt

Den Auftakt machten die Glückwünsche für die runden Geburtstage, die Seniorenbetreuerin Monika Harbart mit einem Weinpräsent überbrachte. Auch die langjährige Unterstützung durch die fördernden Mitglieder Peter Garnich und Gunther Heubach für 25 Jahre Sponsoring wurde hervorgehoben.

Besondere Ehre wurde den aktiven Musikern zuteil, deren Auszeichnungen Markus Grübel, Ehrenpräsident des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, übernahm.

Der 18-jährige Jonas Fritz erhielt für zehn Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Bronze. Für beeindruckende 40 Jahre Einsatz wurden die Brüder Uwe und Heiko Fritz mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Heiko Fritz wurde zudem von Uwe Eberspächer zum Ehrenmitglied ernannt – eine Ehre, die seinem Bruder Uwe bereits 2022 für sein großes Engagement für den Verein zuteilwurde.

Markus Grübel ehrte im Anschluss Uwe Eberspächer für 35 Jahre Orchesterleitung – davon 21 Jahre beim MVW. Zudem verabschiedete ihn Finanzvorständin Alexandra Breuning aus der Vorstandschaft und würdigte in ihrer bewegenden Rede seinen enormen Einsatz für den Verein in den letzten 49 Jahren.

Den Abschluss der gelungenen Veranstaltung bildete ein geselliges Beisammensein mit Weinen des TeamWerks und einem herzhaften Vesper.

Unsere nächsten Termine:

25.04. | 19:00 Uhr | Kirchenkonzert | Hohenkreuzkirche

14.06. | 14:00 Uhr | Unterhaltung beim Jubiläumswochenende | Weinsicht, Kelter Mettingen