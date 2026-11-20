Foto: historisches Foto gemeinfrei

Marianne und Paul Schmidt gehörten zur württembergischen Pfarrhauskette. Nicht alle Personen, die die Pfarrfamilie der Südkirche in der Zeit des Nationalsozialismus gastfreundlich aufnahm, waren ausgebombte Verwandte, wie oft offiziell vorgegeben wurde. Die württembergische Pfarrhauskette hat etlichen Juden und anderen Verfolgten das Leben gerettet, in dem sie versteckt und weitervermittelt wurden.

Ein Vortrag von Pfarrer i.R. Dr. Joachim Hahn, Plochingen, ein ausgewiesener Kenner jüdischer Geschichte im süddeutschen Raum, beleuchtet diesen Teil der Südkirchengeschichte in einem größeren Zusammenhang. Der Abend findet am Donnerstag, 19. November um 19 Uhr in Kooperation mit dem Verein Freunde jüdischer Kultur Esslingen e.V. im Saal der Südkirche, Spitalsteige 3, statt.